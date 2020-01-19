Умер один из основателей группы "Ляпис Трубецкой"

С июня музыкант находился в коме

Руслан Владыко Фото: instagram/tyazhkiy7074/

В Минске умер известный белорусский музыкант, гитарист группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко. Об этом сегодня, 19 января, сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков.

Подробнее о нападении на Руслана Владыко смотрите в сюжете:

Руслану Владыко было 45 лет. С лета минувшего года он находился в коме, после того, как на него было совершено нападение. Тогда артист получил черепно-мозговую травму. В сознание Владыко не пришел.

"Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. Прощай, друг!", – говорится в сообщении группы.

INSTAGRAM

Руслан Владыко родился 12 июля 1972 года. Он был одним из основателей группы "Ляпис Трубецкой", появившейся в конце 80-х. В течение 25 лет Владыко был гитаристом "ляписов", а в 2014 году, когда группа распалась, стал играть в коллективе Trubetskoy.

Ранее мы писали, что экс-лидер "Ляписа Трубецкого" и его продюсер получили виды на жительство в Украине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.