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Умер первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз

О смерти музыканта сообщил барабанщик коллектива Роджер Тейлор

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:57
Queen Фото: rockhall.com
Queen
Фото: rockhall.com

Как сообщил барабанщик легендарной британской группы Queen Роджер Тейлор, в среду, 6 марта, не стало первого бас-гитариста группы Майка Гроуза.

"Так грустно узнавать о моем старом друге Майке Гроузе, (игру) которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще учились в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром", — написал Тейлор в среду в Facebook.

Гроуз пришел в Queen на заре группы в 1970 году и успел поиграть в коллективе лишь несколько месяцев, как и два других басиста — Барри Митчелл и Даг Боги, пока коллектив не познакомился с Джоном Диконом. О жизни Гроуза после Queen известно не так много — он не построил музыкальной карьеры и занимался малым бизнесом. Дата его рождения также не упоминается в истории музыкальной индустрии. По разным данным биографов группы, в 1970 году, когда Гроуз стал играть в Queen, ему было около 22 лет.

Напомним, Queen и Адам Ламберт открыли церемонию вручения премии "Оскар 2019".

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Источник: ТАСС
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