Умер продюсер фильмов "Выживший" и "В центре внимания"

Стив Голин принимал участие в создании сериалов "Побег" и "Мистер Робот"

Умер Стив Голин Фото: Getty Images

21 апреля в возрасте 64 лет в Лос-Анджелесе умер продюсер Стив Голин. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителей. Сообщается, что более 10 лет назад Голин пережил схватку с редкой формой рака кости, в результате которого потерял левую лопатку.



Отметим, что Стив Голин получил два "Золотых глобуса" в 2016 году за фильм "Выживший" с Леонардо Ди Каприо и сериал "Мистер Робот". Еще один его фильм "В центре внимания" выиграл "Оскар" в том же году.

Голин окончил школу искусств в Нью-Йоркском университете и в 1999 году основал Anonymous Content. Он продюсировал культовые фильмы "Быть Джоном Малковичем" режиссера Спайка Джонза (1999), "Вечное сияние чистого разума" Мишеля Гондри (2004), сериалы "Побег", "Настоящий детектив", "13 причин почему" и другие.

В Anonymous Content заявили, что были "опустошены" его смертью, и назвали Голина первопроходцем в отрасли.

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