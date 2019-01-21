Умер продюсер "Рэмбо", "Терминатора" и "Красной жары"

Эндрю Джордж Вайна также снял третью часть "Крепкого орешка"

Умер Эндрю Джордж Вайна Фото: Getty Images

В Будапеште умер известный венгерский продюсер и бизнесмен, правительственный комиссар по развитию и сохранению венгерского кинематографа Эндрю Джордж Вайна. Он скончался 20 января в своем доме на 75-м году жизни, сообщает издание Index. По информации СМИ, причиной смерти Вайны стала тяжелая болезнь.

Эндрю Джордж Вайна родился 1 августа 1944 года в Будапеште и эмигрировал с родителями в США в 1956 году, когда ему было двенадцать лет.

В США вместе с Марио Кассаром основал продюсерскую компанию Carolco Pictures, которая обанкротилась после провала "Шоугелз" Верхувена и "Острова головорезов" Харлина.

Всего на счету Вайны более сорока лент, включая фильмы линеек "Рэмбо" и "Терминатор", "Красную жару", "Цвет ночи", "Человека эпохи Возрождения", "Судью Дредда" (1995 года), картины "Тринадцатый воин", "Тумстоун", "Сердце Ангела" и третью часть "Крепкого орешка".

Напомним, ране стало известно, что умер американский режиссер, продюсер "Звездных войн" Гэри Куртц. Он скончался от рака в Лондоне в возрасте 78 лет.

Также известно, что на 98-м году жизни в Монако умер британский режиссер Льюис Гилберт, снявший три части бондианы