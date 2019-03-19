Умер режиссер фильма "Весна на заречной улице"

Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни

Умер Марлен Хуциев Фото: YouTube

Не успели все оправиться от смерти Юлии Началовой, как умер советский и российский кинорежиссер Марлен Хуциев. Об этом сообщает "Стархит".

Режиссер умер 19 марта в 7 часов утра на 94-м году жизни. 16 марта, вечером Хуциев был доставлен в реанимацию одной из московских больниц с желудочно-кишечным кровотечением. Сын обнаружил режиссера дома в бессознательном состоянии.

Марлен Хуциев снял такие картины, как "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича" и другие советские киноленты. В 2019 году должна выйти его картина "Невечерняя". Это фильм-диалог двух писателей – Чехова и Льва Толстого - по всем главным русским вопросам. Хуциев выступил режиссером и сценаристом фильма.

Напомним, звезда популярного молодежного сериала 90-х "Беверли-Хиллз 90210" Люк Перри умер после обширного инсульта. Актеру было 52 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram