Умер режиссер фильмов "Мэри Поппинс, до свидания!" и "Небесные ласточки"

Умер великий ученый Стивен Хокинг. Во вторник, 13 марта, в Москве умер известный режиссер Леонид Квинихидзе, который является создателем фильма "Мэри Поппинс, до свидания!". Кинематографист скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщает "Ленфильм".

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Отмечается, что режиссер умер после продолжительной болезни. В настоящее время дата прощания и похорон не сообщается. Помимо фильма о Мэри Поппинс, Квинихидзе также снял такие ленты, как "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня".

Напомним, в США скончался, в возрасте 82 года гитарист легендарной группы The Ventures Ноки Эдвардс.