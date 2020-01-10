Умер солист "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов

О смерти артиста сообщили его друзья

Умер Юрий Абрамов Фото: facebook.com

Лишь недавно стало известно о смерти молодого актера, а теперь появилась информация, что умер звезда 90-х, солист популярной группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов. Об этом сообщают его друзья и коллеги на своих страницах в соцсетях.

Умерла украинская актриса Марина Куклина. Детали в сюжете:

Известно, что серьезных проблем со здоровьем у солиста "140 ударов в минуту" не было. Как пишет StarHit, Юрий Абрамов пошел в магазин, поскользнулся и упал. Артиста доставили в больницу с переохлаждением. Он скончался после операции в реанимации.

Друзья Юрия Абрамова также сообщают, что мать Наталья нуждается в финансовой поддержке, чтобы организовать похороны.

"Мир покинул еще один молодой артист, частичка наших с вами девяностых. Умер Юрий Абрамов, солист группы "140 ударов в минуту", наш большой и хороший друг, талантливый DJ, добрый и позитивный человек. Маме, Наталье, очень нужна финансовая помощь на захоронение. Друзья и неравнодушные к его жизни и творчеству, пожалуйста, помогите семье достойно проводить Юру... Большое спасибо! Смерти нет, Юра! Всегда – в наших сердцах!", – пишет Юлия Сергеева в Facebook.

Отметим, Юрий Абрамов был диджеем, танцором и актером. С 1999 по 2002 год Юрий выступал в составе группы "140 ударов в минуту". Коллектив до сих пор записывает песни и выпускает альбомы, а одной из самых популярных стала песня "Тополя".

Напомним, недавно также умерла известная актриса Галина Волчек.

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