Умер создатель "Черного плаща" и "Смурфиков" Гордон Брэссак

Известный сценарист скончался в возрасте 68 лет

Гордон Брэссак Фото: Getty Images

В США умер создатель популярных анимационных мультфильмов 1990-х годов сценарист Гордон Брэссак. Автор "Черного плаща", "Смурфиков" и "Приключений анимашек" ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил сын режиссера Джеймс Каллен Брэссак в социальных сетях.

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Известно, что Гордон Брэссак умер у себя дома. Он несколько лет боролся с болезнью, однако недуг не оставил Брэссаку ни единого шанса.

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"Слова не могут описать, как я себя чувствую сейчас. Ты был моим наставником, моим партнером в написании сценариев, моим героем, моим лучшим другом, но, прежде всего, ты был моим отцом. Я люблю тебя, папа, как до Луны и обратно. Я буду скучать по тебе всегда. Покойся с миром", – написал в сети Каллен Брэссак.

Гордон Брэссак известен своей работой над такими мультфильмами, как "Пинки и Брейн", "Приключения анимашек" (Tiny Toon Adventures), "Могучий Макс", "Смурфики" и так далее. За свою многолетнюю карьеру Гордон получил три премии "Эмми" за достижения в области анимации.

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