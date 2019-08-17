Умер создатель кролика Роджера мультипликатор Ричард Уильямс
Ему было 86 лет
Умер режиссер-мультипликатор Ричард Уильямс. Трехкратному обладателю "Оскара" и премии BAFTA было 86 лет. О причине смерти аниматора и сценариста пока ничего не сообщается.
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Ричард Уильямс ушел из жизни в своем доме в Бристоле 16 августа, сообщает издание The Guardian со ссылкой на его семью. Отметим, что Уильямс родился в Торонто, но в 50-х годах переехал в Англию.
Ричард Уильямс известен по работе над анимацией в художественном фильме "Кто подставил кролика Роджера" режиссера Роберта Земекиса. Ричард создал легендарных персонажей кролика Роджера и его супругу Джессику Рэббит.
Благодаря кролику Роджеру, аниматор получил два "Оскара" и одну премию BAFTA. За свою карьеру Уильямс трижды становился обладателем "Оскара" и столько же раз получал награду BAFTA.
Ричард Уильямс был женат четыре раза. У него осталось четверо детей.
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