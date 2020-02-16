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Умер создатель саундтрека к сериалу "Бригада"

Андрей Иванов погиб в Австралии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Андрей Иванов Фото из социальных сетей
Андрей Иванов Фото из социальных сетей

В Австралии погиб композитор и диджей Андрей Иванов. Он был одним из создателей музыкального проекта Triplex и автором саундтрека к известному сериалу "Бригада". Смерть музыканта произошла в результате несчастного случая, передают СМИ.

В сюжете узнайте подробности смерти основателя белорусской группы "Ляпис Трубецкой":

Согласно предварительной информации, Андрей Иванов утонул 15 февраля. Мужчину 47 лет и его супругу сильной волной смыло в море на пляже Бонди в Сиднее. Женщина сумела выбраться, ее доставили в больницу. Тело ее спутника позднее обнаружили спасатели. Медики сразу же констатировали смерть, пишет австралийский портал.

О смерти диджея на своей странице в Facebook также написал российский продюсер и телеведущий Михаил Козырев.

"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху – нет", – сообщил Козырев.

Фото: facebook.com/misha.kozyrev

Андрей Иванов входил в состав ремикс-группы Triplex, созданной в 1992 году, и был создателем трека на главной темы сериала "Бригада". В начале 00-х эта мелодия стала чрезмерно популярной как рингтон и даже получила премию MTV Россия.

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