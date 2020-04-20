Умер один из авторов "Тома и Джерри", художник-мультипликатор Джин Дейч

Оскароносному мультипликатору было 95 лет

В Праге, в ночь с 16 на 17 апреля, умер американский художник-мультипликатор и режиссер Джин Дейч. Он был известен работой над эпизодами мультфильмов "Моряк Попай" и "Том и Джерри". На момент смерти Дейчу было 95 лет.

О кончине мультипликатора сообщил его чешский издатель Петр Гиммель, пишет издание Associated Press. Причина смерти художника не указывается.

Джин Дейч родился 8 августа 1924 года в Чикаго. В 1929 году его семья переехала в Калифорнию. Дейч посещал школу в Голливуде. В 1959 году он приехал в Прагу, где хотел провести десять дней, но влюбился в женщину, которая стала его будущей женой, и остался жить в Чехии. У него осталось три сына от первого брака, все они – художники.

Кроме "Тома и Джерри" Дейч также работал над "Моряком Папаем" "Гигантами", "Хоббитом", "Алисой в Париже", "Дневником паучка", и многими другими проектами. В 2003 году Дейч был награжден премией Энни за пожизненный вклад в искусство анимации.

В 1961 году короткометражка Джина Дейча "Манро" получила премию "Оскар" как лучший анимационный короткометражный фильм. Это был первый короткий метр, созданный за пределами Соединенных Штатов, который был настолько почитаемым.

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