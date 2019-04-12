Умер украинский оперный певец Иван Пономаренко

В активе певца-баритона более 30 партий в классическом и современном репертуаре

Умер Иван Пономаренко Фото: YouTube

Умер украинский певец, солист Национальной оперы, народный артист Украины Иван Пономаренко. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"Сегодня ему исполнилось 74 года, и этот день рождения стал последним днем жизни прекрасного певца", – отмечают коллеги артиста.

Отметим, что Иван Пономаренко работал на сценах Национальной оперы Украины, Одесского театра оперы и балета, а также за рубежом. В активе певца-баритона – более 30 партий в классическом и современном репертуаре, среди которых – Мазепа, Евгений Онегин, Дон Жуан в одноименных операх Чайковского, Щелкалов в "Борисе Годунове" М. Мусоргского, Скарпиа в опере "Тоска" Дж. Пуччини, Альфио в "Сельской чести" П. Масканьи, сложные и драматические партии вердиевского репертуара: Жермон, Риголетто, Набукко, Амонасро, Ренато в киевских и зарубежных постановках опер "Риголетто", "Набукко", "Аида", "Бал-маскарад".

Солист также преподавал в Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского и в Одесской консерватории им. А. Неждановой.

Прощание с Иваном Пономаренко состоится 13 апреля в фойе театра в 10:30. В 12:00 – отпевание в Ильинской церкви, улица Почайнинская, 2.

Напомним, ранее на 74 году жизни скончался актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк. Также на 67-м году ушел из жизни известный украинский писатель, сценарист и прозаик Василий Портяк.

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