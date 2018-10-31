Умер украинский писатель Богдан Жолдак

В этом году писателю исполнилось 70 лет

Умер Богдан Жолдак. Фото: Instagram

В среду, 31 октября умер украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак. Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский прозаик, поэт, драматург Василь Трубай.

"Сегодня в 16:10 умер Богдан Жолдак", – написал он.

Отметим, что в этом году Богдану Жолдаку исполнилось 70 лет. Он родился в Киеве, его отец – писатель Олесь Жолдак, а мать – поэтесса Ева Нарубина. Жолдак окончил филологический факультет Киевского Национального университета им. Шевченко. Был ведущим нескольких телевизионных программ, вел радиопередачи на первом канале Национального радио.

Также он преподавал сценическое мастерство на кинофакультете Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Богдан Жолдак – член Национального союза писателей Украины и Национального союза кинематографистов, автор книг "Укры", "Как собака под танк", "Бог бывает", "Когда гении плачут", "Горячая Арктика".

Напомним, 31 октября в Киеве умер известный украинский режиссер Эдуард Митницкий. Режиссеру было 87 лет.

30 октября, умер знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.