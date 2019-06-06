Умер Юрий Мушкетик: лучшие романы и цитаты украинского писателя

Наиболее известный роман Мушкетика – "Гайдамаки"

Умер Юрий Мушкетик Фото: Instagram

Сегодня, 6 июня стало известно, что в Киеве на 91-м году жизни умер писатель Юрий Мушкетик. Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в своем Facebook.

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Юрий Мушкетик родился 21 марта 1929 в Черниговской области. Его перу принадлежит ряд исторических романов, повестей и пьес. Предлагаем вспомнить самые известные работы и цитатцы украинского писателя Юрия Мушкетика.

Умер Юрий Мушкетик: лучшие романы и повести автора

Одним из самых известных романов Юрия Мушкетика считается роман "Гайдамаки". Впервые он был опубликован в 1957 году в издательстве "Радянський письменник". По сюжету, в 1667 году Русь Московская и Речь Посполитая заключили Андрусовский договор, по которому Украина делилась на две части по Днепру: Левобережная отходила к Москве, Правобережная (исключая Киев) – к Варшаве. На протяжении более ста лет обе стороны Днепра сотрясали мощные национальные восстания. Повстанцы Правобережья назывались гайдамаками.

Самым значительным из гайдамацких бунтов было восстание 1768 года, известное в истории под названием Колиивщина. Его возглавляли запорожский казак Максим Зализняк и надворный казак Иван Гонта. Восстание охватило всю Правобережную Украину и докатилось до Карпатских гор. Польская шляхта была наголову разбита гайдамаками и обратилась за помощью к московскому царю.

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В 1960 году в журнале "Жовтень" была напечатана повесть Юрия Мушкетика "Черный хлеб". Также Мушкетик написал романы "Капля крови", "Белая тень", "Позиция", "Рубеж".

Умер Юрий Мушкетик: цитаты украинского писателя

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