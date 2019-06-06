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Умер Юрий Мушкетик: лучшие романы и цитаты украинского писателя

Наиболее известный роман Мушкетика – "Гайдамаки"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:56
Умер Юрий Мушкетик
Умер Юрий Мушкетик
Фото: Instagram

Сегодня, 6 июня стало известно, что в Киеве на 91-м году жизни умер писатель Юрий Мушкетик. Об этом сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в своем Facebook.

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Юрий Мушкетик родился 21 марта 1929 в Черниговской области. Его перу принадлежит ряд исторических романов, повестей и пьес. Предлагаем вспомнить самые известные работы и цитатцы украинского писателя Юрия Мушкетика.

Умер Юрий Мушкетик:  лучшие романы и повести автора

Одним из самых известных романов Юрия Мушкетика считается роман "Гайдамаки". Впервые он был опубликован в 1957 году в издательстве "Радянський письменник". По сюжету, в 1667 году Русь Московская и Речь Посполитая заключили Андрусовский договор, по которому Украина делилась на две части по Днепру: Левобережная отходила к Москве, Правобережная (исключая Киев) – к Варшаве. На протяжении более ста лет обе стороны Днепра сотрясали мощные национальные восстания. Повстанцы Правобережья назывались гайдамаками.

Самым значительным из гайдамацких бунтов было восстание 1768 года, известное в истории под названием Колиивщина. Его возглавляли запорожский казак Максим Зализняк и надворный казак Иван Гонта. Восстание охватило всю Правобережную Украину и докатилось до Карпатских гор. Польская шляхта была наголову разбита гайдамаками и обратилась за помощью к московскому царю. 

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В 1960 году в журнале "Жовтень" была напечатана повесть Юрия Мушкетика "Черный хлеб". Также Мушкетик написал романы "Капля крови", "Белая тень", "Позиция", "Рубеж".

Умер Юрий Мушкетик: цитаты украинского писателя

  • Сегодня мы наблюдаем небывалый подъем патриотического духа! Но то, что эти ростки скрупулезно топчут, высмеивают и издеваются над ними, – факт. За это должна быть ответственность.
  • Писатель не может не писать. Если может – то не писатель, графоман...
  • Всегда хотелось писать на добро. Теперь же совсем другой подход к литературе – она становится развлечением. Но всегда литература была нравственным стержнем, она учила, как жить и не делать подлости. Я выходил именно с этого.
  • Заклятым коммунистом никогда не был. Боялся как партии, так и комсомола всю жизнь. Я сначала тоже думал, что мы лучшие в мире и что Россия – наш ближайший друг, а не злейший враг. Но я такого вычитал из исторических текстов, чего, может, и никто не читал. Я хорошо знаю, как старший брат младшего убивал...
  • О Второй мировой войне скажу так: мы утопили немцев в собственной крови. Что же хвалиться такими жертвами страшными, такими миллионами убитых? Не День победы, а День скорби должны отмечать. Все время раздували ту войну, "мы победили" – это было нужно для советской агитации, чтобы поднять дух ветеранов, но всякая война страшная...

Напомним, ранее в Киеве умер известный киевовед и краевед Дмитрий Малаков. 

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Источник: Сегодня
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