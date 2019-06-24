Умер звезда фильма "Овод" Андрей Харитонов: причина смерти

В СМИ сообщают, что у актера был рак

Умер актер Андрей Харитонов Фото: YouTube

На 60-м году жизни умер советский и российский актер Андрей Харитонов. Об этом сообщил в Facebook режиссер Виталий Манский.

Ранее умер вокалист The Prodigy Кейт Флинт:

"Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", – написал он. Причина смерти актера многие называют рак желудка. По данным многих СМИ, актер боролся с онкологическим заболеванием, перенес шесть операций, но справиться с болезнью ему так и не удалось.

Отметим, что Андрей Харитонов родился в 1959 году в Киеве. Он дебютировал в кино ролью Овода в одноименном фильме. Актер сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна Черных дроздов", "Вольный ветер".

С 1984 по 1990 годы он являлся ведущим артистом Малого театра в Москве. В 1991 году Харитонов снял художественный фильм Жажда страсти, который был удостоен ряда наград.

Напомним, ранее в США умер известный советский и российский актер Александр Кузнецов, наиболее известный по роли в фильме "Джек Восьмеркин – американец".

Также в США скончался американский актер Джим МакМуллан. Причиной смерти 82-летнего актера стало осложнение болезни – бокового амиотрофического склероза (болезнь моторных нейронов).

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