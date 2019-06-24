Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умер звезда фильма "Овод" Андрей Харитонов: причина смерти

В СМИ сообщают, что у актера был рак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:34
Умер актер Андрей Харитонов
Умер актер Андрей Харитонов
Фото: YouTube

На 60-м году жизни умер советский и российский актер Андрей Харитонов. Об этом сообщил в Facebook режиссер Виталий Манский.

Ранее умер вокалист The Prodigy Кейт Флинт:

"Не стало Андрея Харитонова... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", – написал он. Причина смерти актера многие называют рак желудка. По данным многих СМИ, актер боролся с онкологическим заболеванием, перенес шесть операций, но справиться с болезнью ему так и не удалось.

Отметим, что Андрей Харитонов родился в 1959 году в Киеве. Он дебютировал в кино ролью Овода в одноименном фильме. Актер сыграл более 30 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна Черных дроздов", "Вольный ветер".

С 1984 по 1990 годы он являлся ведущим артистом Малого театра в Москве. В 1991 году Харитонов снял художественный фильм Жажда страсти, который был удостоен ряда наград.

Напомним, ранее в США умер известный советский и российский актер Александр Кузнецов, наиболее известный по роли в фильме "Джек Восьмеркин – американец".

Также в США скончался американский актер Джим МакМуллан. Причиной смерти 82-летнего актера стало осложнение болезни – бокового амиотрофического склероза (болезнь моторных нейронов).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес Умерла актриса из сериала "Секс в большом городе" Умер актер из сериала "Санта-Барбара"
смерть актер Андрей Харитонов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кабачковые пирожки с мясом. Готовь хоть каждый день - так вкусно
Кабачковые пирожки с мясом. Готовь хоть каждый день - так вкусно
Творожный рулет за 5 минут без выпечки. Райское наслаждение
Творожный рулет за 5 минут без выпечки. Райское наслаждение
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Глафира Тарханова снова выходит замуж

Популярные статьи

Вчера, 10:15Техно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Вчера, 07:57Fun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 июняТехно

Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

21 июняFun

Из-за редкой болезни у женщины непрерывно растет грудь

21 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

21 июняFun

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: что нельзя делать, а что можно

21 июняFun

Новый вид животных? На фото показали загадочную кошку-лису

21 июняEvents

День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

21 июняТехно

Сенсация: во Вселенной обнаружен двойник Земли

Новости партнеров

Поклонники не узнали сильно располневшую Нелли Уварову
Поклонники не узнали сильно располневшую Нелли Уварову
Шарлотка с яблоками. 5 минут и готово
Шарлотка с яблоками. 5 минут и готово
Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой
Рулет из лаваша с вкуснейшей начинкой
Все удивляются, как я готовлю вареники
Все удивляются, как я готовлю вареники
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
5 самых полезных фруктов для сердца
5 самых полезных фруктов для сердца
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь