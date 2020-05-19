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Умер звезда фильма "Сумерки" в возрасте 30 лет

Актер был найден мертвым в своем доме

Дарина Алексеева
Сегодня, 11:21

В понедельник, 18 мая, поклонников фильма "Сумерки" опечалила новость о смерти актера Грегори Тайри Бойса. Известно, что актер, сыгравший одноклассника Беллы Свон, найден мертвым 13 мая. В его квартире в Лас-Вегасе было также найдено тело его 27-летней девушки Натали Адепою. Об этом сообщает ENews после подтверждения из офиса медицинских экспертов Лас-Вегаса.

Источник сообщил изданию, что Кузен Грегори Тайри Бойса проснулся и заметил, что машина Грега все еще была в доме. Он волновался, потому что Грегори должен был находиться в Лос-Анджелесе и отправился проверить, но в итоге нашел два тела.

Умер актер из "Сумерек" Грегори Тайри Бойс
Умер актер из "Сумерек" Грегори Тайри Бойс
Фото: instagram.com/bscott

Грегори Тайри Бойс сыграл в фильме "Сумерки" одноклассника Беллы, который по сюжету чуть не сбил ее на своем фургоне, но ее спасает Эдвард.

Грегори Тайри Бойс переехал в Лас-Вегас, чтобы помочь своей матери, но также должен был ездить в Лос-Анджелес по своей актерской работе и навещать дочь.

Грегори родился 5 декабря 1989 года в Калифорнии. Кроме "Сумерок" он сыграл в короткометражном фильме.

В начале этого года стало известно, что звезда "Сумерек" Келлан Латс и его жена потеряли ребенка.

Также мы сообщали, что съемки нового фильма с Робертом Паттинсоном перенесли из-за коронавируса.

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