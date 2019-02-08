Умер звезда фильмов "Любовь и голуби" и "Место встречи изменить нельзя" Сергей Юрский

Ранее сообщалось о тяжелом состоянии актера

Умер Сергей Юрский Кадр из фильма "Любовь и голуби"

На 84 году жизни в Москве умер народный артист России Сергей Юрский. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщается на сайте театра Моссовета.

Стоит отметить, что в конце декабря 2018 года в СМИ сообщалось о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде.

С 1978 года Юрский жил и работал в Москве в Театре имени Моссовета. С 1991 года играл и ставил спектакли на сцене театра Школа современной пьесы.

Юрский также известен зрителям по ролям в кинофильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.

Напомним, Сергей Юрский в интервью "Сегодня" рассказал, как следит за новостями о нашей стране, критике в свой адрес, а еще — об образе чтеца, ворах и Крыме

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