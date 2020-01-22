Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умер звезда "Монти Пайтона" Терри Джонс

Актер скончался в возрасте 77 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Умер комик Терри Джонс
Умер комик Терри Джонс
Фото: Getty Images

В возрасте 77 лет умер британский актер, режиссер и сценарист Терри Джонс. Мужчина являлся звездой комик-группы "Монти Пайтон". Об этом сообщает BBC News в среду, 22 января.

На 62-м году жизни умерла солистка шведской группы "Roxette" Мари Фредрикссон, смотрите подробности:

О смерти артиста сообщил его агент. Перед смертью он страдал редким заболеванием — лобно-височной деменцией. Подробности пока не уточняются.

Что известно о Терри Джонсе и комик-группе "Монти Пайтон"

Терри Джонс родился 1 февраля 1942 года в Колвин Бэй в Уэльсе в семье банковского служащего и домохозяйки. Учился в Колледже Святого Эдмунда, Оксфорде. В 1965 году вместе с другом Майклом Палином организует телевизионное The Love Show, затем следуют сценарии для других телешоу The Kathy Kirby Show, Late Night Line-Up. Но больше всего Джонса прославило комедийное шоу "Монти Пайтон".

Группа "Монти Пайтон" была основана в 1969 году. В нее входили шесть человек: Терри Джонс, Джон Клиз, Майкл Пейлин, Грэм Чепмен, Эрик Айдл и Терри Гиллиам.

Читайте также:
Актер Стэн Кирш, сыгравший в сериалах "Друзья" и "Горец", покончил с собой

Терри Джонс совместно с Терри Гиллиамом создал такие фильмы, как "Монти Пайтон и Священный Грааль", "Смысл жизни по Монти Пайтону". Он также выступил режиссером ленты "Житие Брайана по Монти Пайтону", а также снял комедии "Эрик-викинг" и "Ветер в ивах". Во всех этих лентах Джонс также выступил сценаристом и актером. Последней его режиссерской и сценарной работой стал фильм "Все могу" с Саймоном Пеггом в главной роли.

Группа распалась в 1983 году, после чего участники продолжили сольные карьеры и периодически воссоединялись для совместной работы.

Напомним, что ранее умер голливудский актер и звезда сериала от Netflix "Американская история ужасов" Гарри Хейнс. Он скончался в возрасте 27 лет.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Умер один из основателей группы "Ляпис Трубецкой"
смерть умер актер комик
Реклама

Новости партнеров

Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
5 продуктов, которые нельзя замораживать
5 продуктов, которые нельзя замораживать
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:17Events

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 16:21Fun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 12:40Fun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 11:06Fun

Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото

Вчера, 07:18Travel

Украинский spa-курорт признан одним из лучших в Восточной Европе

20 январяШоу-бизнес

В парике: Алла Мазур показала последствия химиотерапии

20 январяСтиль

Тина Кароль очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен

20 январяШоу-бизнес

"Буду скучать до конца моих дней": подруга Ольги Фреймут трагично погибла в ДТП

20 январяFun

День Соборности Украины 2020: дата и история праздника

20 январяFun

Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак

20 январяTravel

Названа лучшая в мире страна для жизни на пенсии

20 январяFun

Женщина благодаря вещему сну нашла "путь" к 100 тысячам долларов

20 январяТехно

Евросоюз хочет запретить использование главной функции iPhone

20 январяFun

20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

19 январяFun

Крещение Гоcподне 2020: прикольные поздравления в прозе и открытки

19 январяПсихология

Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Назван самый ранний симптом рака печени
Назван самый ранний симптом рака печени
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
В сети всплыло архивное видео Наташи Королевой и Николаева
В сети всплыло архивное видео Наташи Королевой и Николаева
Рыбий жир признали бесполезным для лечения депрессии
Рыбий жир признали бесполезным для лечения депрессии