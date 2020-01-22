Умер звезда "Монти Пайтона" Терри Джонс

Актер скончался в возрасте 77 лет

Умер комик Терри Джонс Фото: Getty Images

В возрасте 77 лет умер британский актер, режиссер и сценарист Терри Джонс. Мужчина являлся звездой комик-группы "Монти Пайтон". Об этом сообщает BBC News в среду, 22 января.

На 62-м году жизни умерла солистка шведской группы "Roxette" Мари Фредрикссон, смотрите подробности:

О смерти артиста сообщил его агент. Перед смертью он страдал редким заболеванием — лобно-височной деменцией. Подробности пока не уточняются.

Что известно о Терри Джонсе и комик-группе "Монти Пайтон"

Терри Джонс родился 1 февраля 1942 года в Колвин Бэй в Уэльсе в семье банковского служащего и домохозяйки. Учился в Колледже Святого Эдмунда, Оксфорде. В 1965 году вместе с другом Майклом Палином организует телевизионное The Love Show, затем следуют сценарии для других телешоу The Kathy Kirby Show, Late Night Line-Up. Но больше всего Джонса прославило комедийное шоу "Монти Пайтон".

Группа "Монти Пайтон" была основана в 1969 году. В нее входили шесть человек: Терри Джонс, Джон Клиз, Майкл Пейлин, Грэм Чепмен, Эрик Айдл и Терри Гиллиам.

Терри Джонс совместно с Терри Гиллиамом создал такие фильмы, как "Монти Пайтон и Священный Грааль", "Смысл жизни по Монти Пайтону". Он также выступил режиссером ленты "Житие Брайана по Монти Пайтону", а также снял комедии "Эрик-викинг" и "Ветер в ивах". Во всех этих лентах Джонс также выступил сценаристом и актером. Последней его режиссерской и сценарной работой стал фильм "Все могу" с Саймоном Пеггом в главной роли.

Группа распалась в 1983 году, после чего участники продолжили сольные карьеры и периодически воссоединялись для совместной работы.

Напомним, что ранее умер голливудский актер и звезда сериала от Netflix "Американская история ужасов" Гарри Хейнс. Он скончался в возрасте 27 лет.

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