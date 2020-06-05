Умер звезда советского кино Михаил Кокшенов: фильмография, детство и юность актера

Сотни тысяч зрителей полюбили комедийное амплуа актера

Сегодня, 5 июня, умер звезда фильмов "Гараж" и "Самая обаятельная и привлекательная" Михаил Кокшенов. Знаменитый актер внезапно ушел из жизни в возрасте 84 лет. За всю свою карьеру Михаил Кокшенов сыграл в более чем 100 кинолентах, среди которых фильмы Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая и других известных кинорежиссеров. Обаятельный актер завоевал любовь сотен тысяч зрителей и прославился не только как комедийный, но и великолепный драматический актер.

Узнаем, как начиналась актерская карьера звезды советского кино – Михаила Кокшенова, а также его лучшие роли.

Михаил Кокшенов – фильмография Фото: facebook.com

Биография Михаила Кокшенова

Первые три года жизни Михаил Кокшенов провел в Приморском крае, на дальнем Востоке. Михаил был назван в честь своего отца, который был горныминженером. Мама знаменитого актера была актрисой театра, и юный Михаил еще не подозревал, что вскоре пойдет по ее стопам. Вскоре семья Михаила Кокшенова вернулась в столицу. Вдохновленный работой своего дедушки – он был моряком дальнего плавания – Михаил после 7-го класса решил поступить в морское училище. Плохое зрение не позволило мальчику успешно пройти медицинскую комиссию. После школы Михаил Кокшенов начал учиться вовсе не на актера, а на инженера-нефтехимика. Однако стремление к творчеству победило, и Михаил Кокшенов поступил в Театральное училище им. Щукина. Михаил дебютировал как актер на театральной сцене, но вскоре начал сниматься в эпизодических ролях в кино.

Умер Михаил Кокшенов Фото: facebook.com

Фильмография Михаила Кокшенова

Поскольку в те времена эпизодических актеров часто не упоминали в титрах, первые фильмы с Михаилом Кокшеновым также были без его имени в списке актеров. Однако это были яркие и эффектные роли, которые привлекли внимание именитых режиссеров того времени. Михаил Кокшенов создал себе комедийное амплуа деревенского простака и веселого амбала. В фильме "Девчата" Михаил Кокшенов сыграл рабочего, который забегает в столовую, чтобы выпить воды из графина, а в "Увольнении на побег" – забавного матроса на танцах. Вскоре актера начали приглашать на второстепенные роли. Так, он был выбран на роль в драме "Председатель", которая считается его первой ролью в кино, так как его имя наконец-то появилось в титрах. Также он сыграл в драмах "Время, вперёд!" и "Три времени года". А вскоре Михаил появился в главной роли в культовой советской трагикомедии о войне "Женя, Женечка и "катюша".

Михаил Кокшенов в фильме "Женя, Женечка и "катюша" Фото: скриншот

Актер продолжал играть роли второго плана, но был уже знаком зрителю, который с нетерпением ждал его появления на экране. Настоящая слава к Михаилу Кокшенову пришла с фильмами "Не может быть!" и "Спортлото-82" Леонида Гайдая. Актер сыграл веселого здоровяка, который часто оказывается в нелепых ситуациях.

"На Дерибасовской хoрошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" Фото: kino-teatr.ru

Спустя время Михаил Кокшенов продолжил работать с Леонидом Гайдаем и снялся в его фильмах "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", в котором он сыграл правую руку главы мафии, и "Частный детектив, или Операция "Кооперация"".

Образ простака-здоровяка актер снова воплотил в культовых кинолентах "Самая обаятельная и привлекательная" и "Гараж". В кинокомедии 1994 года "Третий не лишний" Кокшенов сыграл с известными актерами Борисом Щербаковым и Любовью Полищук.

Михаил Кокшенов снялся в киножурнале "Ералаш", где он сыграл в 11 выпусках. Актер перевоплощался в учителя математики, дорожного инспектора и даже в летчика. Последний фильм с Михаилом Кокшеновым – кинокомедия "Святое дело". Он сыграл больного, который проходит принудительное лечение в больнице.

Личная жизнь Михаила Кокшенова

Первый брак Михила Кокшенова был непростым – его жена Нина, работала стюардессой и была младше актера на 20 лет.

После того, как пара сыграла свадьбу, в их семье начались разногласия и конфликты. Нина дала их дочери свою фамилию, а также не захотела переезжать к свекрови, вернулась к работе стюардессой. Супруга Кокшенова доверила дочь своим родителям, и после этого девочка не видела отца десять лет.

Новой избранницей Михаила Кокшенова стала молодая студентка Елена. У 19-летней девушки и актера сложились гармоничные отношения, несмотря на большую разницу в возрасте. Однако второй брак актера не стал последним в его личной жизни. Елена ревновала мужа к его бывшей семье, и вскоре они расстались.

Третий брак Михаил Кокшенов заключил с предпринимательницей Наталией Лепехиной, с которой он оставался до самой смерти. От первого брака у женщины было две дочки, и Михаил Кокшенов стал их отчимом. Наталья подружилась с дочерью Михаила.

Известно, что Михаил Кокшенов перенес инсульт в 2017 году и долгое время вел уединенный образ жизни. В прошлом году Михаил Кокшенов экстренно госпитализирован.

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