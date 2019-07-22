Умер звезда советской комедии "Спортлото-82" Денис Кмит

Актер получил серьезную травму позвоночника и оказался прикован к инвалидному креслу

Умер актер Денис Кмит. Кадр из фильма "Спортлото-82" Фото: YouTube

В Москве на 60-м году жизни умер известный советский актер Денис Кмит. Отметим, что актер сыграл одну из главных ролей в комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82" - Павла, жениха главной героини.

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Первым о смерти Кмита сообщил в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров.

"Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы - фотохудожника Галины Кмит… Боюсь думать об этой трагедии", - написал Шмыров.

Денис Кмит родился 25 декабря 1959 года в Москве. Его мать Галина Кмит была известным фотокорреспондентом. Отец - знаменитый актер Николай Гриценко. Однако ребенок был рожден вне брака. Денис никогда не был знаком с родным отцом. Мальчика на свое имя записал друг Галины, актер Леонид Кмит. Он помогал Галине воспитывать Дениса.

В 1981 году Денис Кмит окончил Школу-студию МХАТ имени Горького. К этому времени в его активе уже была небольшая роль. Ребенком он сыграл в знаменитом фильме Евгения Матвеева "Цыган".

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Талантливого молодого человека заметил другой знаменитый режиссер - Леонид Гайдай. И пригласил Кмита сниматься в комедии "Спортлото-82". Фильм имел огромный успех у зрителей. К этому времени Денис уже служил в армии. Там он получил травму позвоночника и оказался прикован до конца жизни к инвалидному креслу.

Инвалидность вынудила его искать другое занятие. Он увлекся поэзией, изобразительным искусством, написанием сценариев. актер снялся еще в двух фильмах — "Ка-ка-ду" и "Поворот ключа".

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