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Умер звезда "Властелина колец", который сыграл роль Бильбо Беггинса

Сегодня, 17:26

Осложнения болезни Паркинсона забрали жизнь знаменитого актера

Известный английский актер Иэн Холм, который сыграл роль Бильбо Беггинса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", умер в возрасте 88 лет. О смерти актера сообщает The Guardian.

Звезда "Властелина колец" умер в одной из лондонских больниц из-за осложнений, которые были вызваны болезнью Паркинсона. По словам агента Иэна Холма, во время смерти рядом с ним были близкие и сиделка.

"Очаровательный, добрый и безумно талантливый, мы будем очень по нему скучать", – сообщил агент Иэна.

Умер звезда фильма "Властелин колец" Иэн Холм
Умер звезда фильма "Властелин колец" Иэн Холм
Фото: Imdb.com

Иэн Холм дебютировал как актер в театре, где быстро заслужил признание зрителей. В кино Иэн Холм впервые снялся в 27-летнем возрасте в фильме "Девушки у моря". Затем он сыграл роль в культовом фильме Ридли Скотта "Чужой", боевике "Пятый элемент", а всемирную славу обрел после роли в легендарной трилогии "Властелин колец". В фильмографии актера Иэна Холма числится более ста ролей. Иэн Холм был номинирован на "Оскар", а также стал обладателем престижной премии BAFTA.

Ранее мы сообщали, что в программу Каннского кинофестиваля, который не состоится году, вошел режиссерский дебют звезды "Властелина колец" – Вигго Мортенсена, который сыграл роль Арагорна.

Также стало известно, что звезда "Игры престолов" сыграет одну из главных ролей в сериале "Властелин колец", сфокусированном на предистории романа Толкина.

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