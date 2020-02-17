Умерла 15-летняя актриса Disney: названа причина смерти

У актрисы обнаружили опухоль головного мозга

Умерла Никита Перла Валигва Фото: YouTube

Молодая актриса из Уганды Никита Перл Валигва умерла в возрасте 15 лет. Юная актриса снялась в фильме от Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe), после чего у нее обнаружили злокачественную опухоль, пишет иностранное издание BBC со ссылкой на СМИ Уганды. Отметим, что также появилась информация о смерти актрисы из сериала "Секс в большом городе".

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Стоит отметить, что Никита Перла Валигва прославилась ролью в биографическом драматическом фильме от Disney "Королева Катве" (Queen of Katwe). Она снялась в ленте вместе с Люпитой Нионго и Дэвидом Ойелоуо. Лента вышла на большой экран в 2016 году, после этого у Никиты диагностировали опухоль головного мозга.

Режиссер кинокартины Мира Наир организовала сбор средств на лечение актрисы, с которой сотрудничала, поскольку в Уганде не было нужного оборудования, а семья Никиты Перл не имела финансовой возможности оплатить операцию самостоятельно.

Впоследствии актрису прооперировали, однако в 2017 году ее постигла ремиссия и уже в 2019 году болезнь вернулась.

Напомним,

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