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Умерла актриса из "Мстителей" и "Казино Рояль"

Актриса длительное время страдала от Деменции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:56
Умерла Анна Куэйл
Умерла Анна Куэйл
Фото: YouTube

Умерла известная актриса Анна Куэйл. Она скончалась в возрасте 85 лет, сообщили родственники артистки уже через месяц после ее смерти. Звезда "Мстителей" и "Казино Рояль" в последние годы страдала от деменции, а о таком диагнозе актриса узнала в 2012 году. Как сообщает таблоид Mirror, родственники Анны все время были с ней в последние годы и даже в момент смерти.

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Анна Куэйл родилась в Бирмингеме 6 октября 1932 года. Ее отцом был актер Дуглас Куэйл. Дебют актрисы состоялся в сериале 1960-х годов "Мстители", который рассказывает о паре агентов, которая расследует запутанные дела.

Также актриса появлялась в сериалах "Возвращение в Брайдсхед", "Грэндж Хилл" и "Дневник Литтона". Самые известные фильмы с участием актрисы — "Критическое решение", "Казино Рояль", "Чтоб ты сдохла, дорогая" и "Эскимоска".

В 1963 году она получила премию "Тони" за лучшую женскую роль в мюзикле за исполнение в оригинальной постановке "Останови мир – я хочу выйти".

Напомним, что в США умерла певица Джесси Норман. Американская оперная и камерная дива скончалась в одной из больниц Нью-Йорка в возрасте 74 лет.

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