Умерла актриса из сериала "Доктор Кто"

Она скончалась на 75-м году жизни

Жаклин Пирс. Кадр из сериала "Доктор Кто"

Умерла британская актриса Жаклин Пирс, пишет газета Independent. Она скончалась на 75-м году жизни. Информацию о ее смерти изданию подтвердил друг покойной Джон Айнсворт.

Отмечается, что Пирс умерла в понедельник, 3 сентября, в своем доме в графстве Ланкашир. Как отмечает СМИ, несколько недель назад у актрисы обнаружили рак легких.

Жаклин Пирс родилась в 1943 году в Англии. На ее счету более 40 ролей, около двух десятков из них – в сериалах. Наиболее известные ее работы – сериалы "Доктор Кто" и "Семерка Блейка".

Напомним, в американском Далласе в возрасте 93 лет скончалась актриса Дороти Мэлоун, которая получила "Оскар" в 1957 году. Сообщение о смерти актрисы, не дожившей всего 11 дней до 94 дня рождения, в Twitter сделала Миа Фарроу, которая играла с Мэлоун в сериале "Пэйтон Плейс" в 60-х годах.