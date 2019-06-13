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Умерла актриса из сериала "Секс в большом городе"

Актрисе было 94 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Сильвия Майлз
Сильвия Майлз
Фото: Getty Images

В США умерла известная американская актриса Сильвия Майлз. Об этом сообщает The New York Times.

Как Ирина Толмацкая справляется со смертью Децела:

Сообщается, что актриса умерла в возрасте 94 лет в Нью-Йорке. Звезда сама обратилась к врачам из-за затрудненного дыхания. Актрису забрала скорая помощь, в машине которой она и скончалась. О причине смерти и подробностях пока не сообщают.

Сильвия Майлз известна по ролях в сериалах "Секс в большом городе" и "Жизнь на Марсе". Она дважды попадала в номинацию на Оскар в категории лучшая актриса второго плана за фильмы "Полуночный ковбой" и "Прощай, моя красавица".

Последний раз звезда снялась в полнометражной ленте "Уолл Стрит: Деньги не спят" с Майклом Дугласом.

Напомним, в в США умер известный советский и российский актер Александр Кузнецов, наиболее известный по роли в фильме "Джек Восьмеркин – американец".

Также  25 мая, стало известно о смерти французского актера Пьера Ате. Также в России умер известный режиссер, продюсер и актер Александр Васильев. Артист скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет. 

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Источник: Сегодня
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