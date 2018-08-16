Умерла "королева соула" Арета Франклин

Певице было 76 лет

На 77-м году жизни скончалась "королева соула" Арета Франклин, сообщает Associated Press. Она умерла в своем доме в Детройте. Отметим, что Франклин несколько лет боролась с раком.

Напомним, на днях появилась информация, что 76-летняя легендарная певица Арета Франклин тяжело больна. Как сообщтл американский кинокритик Роджер Фридман, вся семья и близкие собрались у ее постели. Он также отметил, что в последние годы Арета боролось с раком, который у нее диагностировали в 2010 году.

В последний раз легендарная певица выступила на благотворительном вечере Элтона Джона AIDS Foundation в Нью-Йорке в ноябре 2017 года.