Умерла автор саундтрека сериала "Друзья" Алли Уиллис

Ей было 72 года

Алли Уиллис Фото: instagram/alleewillis

В Лос-Анджелесе на 73-м году жизни умерла обладательница "Грэмми" композитор Алли Уиллис. Широкой публике она известна благодаря саундтреку к сериалу "Друзья".

О кончине Алли Уиллис сообщает издание Variety. Причиной смерти послужила остановка сердца.

Именно Алли написала культовую композицию Iʼll Be There for You для дуэта The Rembrandts. Этот хит, ставший саундтреком к заглавной теме ситкома "Друзья", по сей день один из самых узнаваемых во всем мире.

Помимо этого, Уллис писала песни для группы Earth, Wind & Fire. Композитор получила две престижные премии "Грэмми", а в 2018 году имя Алли Уллис было включено в Зал славы авторов песен.

"Я написала свою самую первую песню в 1972 году. В тот год музыка была настолько хорошая, что, несмотря на то что я не знала, как играть на музыкальном инструменте, я начала писать, потому что была очень вдохновлена. Я всегда могла напеть мелодию ко всему: к тиканью часов, пению птиц, – ко всему, что образует ритмический рисунок", – рассказывала о своем творчестве Алли Уиллис.

