Умерла "девушка Бонда": причина смерти и все подробности

Известная актриса сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер"

Онор Блэкман, известная британская актриса, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер", ушла из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление ее семьи.

"Кроме того, что Онор была любимой матерью и бабушкой, она была и актрисой чрезвычайно плодотворного творческого таланта; с необычайным сочетанием красоты, умственных способностей и физического мастерства, а также со своим уникальным голосом и трудовой этикой она достигла беспрецедентного культового статуса в мире кино и демонстрировала абсолютную приверженность своему ремеслу и профессионализму во всех своих начинаниях", – говорится в заявлении родственников актрисы.

Онор Блэкман Фото: Getty Images

Отмечается, что Блэкман "мирно умерла по естественным причинам в своем доме в Льюисе, Сассекс, в окружении семьи".

Кто такая Онор Блэкман: короткая биография

Онор Блэкман родилась 22 августа 1925 года в Лондоне. Актерское образование получила в Гилдхоллской школе музыки и театра. Ее кинодебют состоялся в 1947 году в британской драме "Во имя славы". Наибольшую известность ей принесла роль руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор – в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер". Премьера картины состоялась в 1964 году.

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За свою более чем 60-летнюю актерскую карьеру необыкновенная красотка Хонор Блэкман снялась в 60 фильмах и сериалах, и среди них "Ясон и Аргонавты" (1963), "Гибель Титаника" (1958), "Мистер Питкин в тылу врага" (1959), "Битва за Рим" (1968), "Дневник Бриджет Джонс" (2001), "Быть Стэнли Кубриком" (2005), а также сериалах "Доктор Кто", "Коломбо".

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