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Умерла дублер и сестра-близнец звезды "Терминатора" Линды Хэмилтон

Сегодня, 15:12

Лесли Хэмилтон было 63 года

Сестра-близнец звезды "Терминатора" Линды Хэмилтон, Лесли Хэмилтон умерла в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на некролог Burlington County Times. Смерть Лэсли Хэмилтон наступила еще 22 августа, однако заявление от родственников поступило лишь сейчас.

Причина ее смерти не разглашается.

Линда и Лесли Хэмилтон на премьере фильма "Терминатор 2: Судный день"
Линда и Лесли Хэмилтон на премьере фильма "Терминатор 2: Судный день"
Фото: Getty Images

Известно, что Лесли Хемилтон работала медсестрой в скорой помощи, а затем перешла в отделение в хоспис. Лесли снялась в кино лишь один раз. Режиссер "Терминатора 2: Судный день" и по совместительству один из бывших мужей ее сестры-близнеца Линды Хемилтон, Джеймс Кэмерон предложил Лесли сняться в роли Терминатора Т-1000, который принимает облик Сары Коннор.

Так Джеймс Кэмерон без использования компьютерной графики сделал боевую сцену, где две одинаковых Сары Коннор дерутся друг с другом. Лесли также изобразила отражение своей сестры в зеркале в одной из сцен.

У Лесли Хэмилтон остались ее сестры Линда и Лаура, брат Форд Хэмилтон, трое детей и двое внуков.

Напомним, что звезда "Терминатора 2" Роберт Патрик сыграл в украинском фильме "Захар Беркут", который покажут в США и Канаде.

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