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Умерла Галина Волчек: чем запомнилась легендарная актриса и режиссер

Галина Волчек запомнилась ролями в известных советских фильмах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:36
Галина Волчек
Галина Волчек
Фото: YouTube

26 декабря скончалась советская актриса и режиссер Галина Волчек. Смерть наступила от отека головного мозга и легких. Это предварительная версия врачей. Еще утром у нее начали отказывать органы.

На 62-м году жизни умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон, смотрите подробности в видео:

Актриса запомнилась ролями в известных советских фильмах, а также режиссерскими работами.

Ранее сообщалось, что 86-летняя Волчек в коме, ее подключение к ИВЛ стало необходимым из-за осложнения двусторонней пневмонии. Когда приехала скорая, она была уже не в сознании. После госпитализации артистку ввели в медикаментозную кому. Актриса и режиссер находились в палате реанимации. По мнению врачей, к таким последствиям привел хронический бронхит.

Галина Волчек: биография актрисы

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра "Современник", а затем его художественным руководителем.

На счету актрисы более 25 ролей в фильмах ("Дон Кихот", "Шли солдаты", "Берегись автомобиля", "Свой", "Король Лир" и другие). Галина Волчек сняла более 10 картин и сыграла десятки персонажей в театральных постановках.

Галина Волчек: лучшие роли актрисы

Галина Волчек сыграла немало ролей в кино. Она запомнилась многими второстепенными ролями в известных фильмах, и именно их зрители полюбили больше всего. Например, в экранизации "Короля Лира" она сыграла первую фрейлину, в картине "Берегись автомобиля" – покупательницу магнитофона, в картине "Маяковский смеется" Волчек была мадам Ренессанс.

Что касается ее режиссерских работ, многие отмечают фильмы "Обыкновенную историю", "Три товарища", "Анфиса", Вишневый сад".

Напомним, в августе этого года внезапно умерла фешн-директор ЦУМа в России Алла Вербер.

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