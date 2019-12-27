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Умерла Галина Волчек: реакция звезд российского шоу-бизнеса и кино

Одной из первых написала о смерти Волчек Алла Пугачева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:27
Галина Волчек
Галина Волчек
Фото: Facebook

26 декабря умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. Актриса скончалась от отека головного мозга и легких. Это предварительная версия врачей.

На 62-м году жизни умерла солистка шведской группы "Roxette" Мари Фредрикссон, смотрите подробности:

Уже появились первые реакции звезд на смерть актрисы и режиссера. Так, певица Алла Пугачева восприняла смерть Волчек, как личную потерю. Ведь Примадонна много лет дружила с актрисой и режиссером Галиной Волчек, а сегодня сцене в спектакле "Скамейка" блистает старшая дочь Аллы Борисовны.

"Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу", – лаконично написала Алла Пугачева на своей странице в социальной сети.

Также отреагировал и супруг Аллы Пугачевой – Максим Галкин: "ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей".

Российский артист Николай Басков на своей странице в Instagram написал, что это невосполнимая утрата: "Невосполнимая утрата в мире искусства! Ушла из жизни Галина Волчек. Соболезную родным и близким".

Балерина Анастасия Волочкова также написала о смерти Волчек: "Ушла гениальная Галина Борисовна Волчек. Нет слов. Такая утрата", – написала она.

Российский и советский актер Олег Басилашвили о смерти Галины Волчек сказал, что был свидетелем того, как создавался театр "Современник".

Напомним, ранее мы делали короткую биографию и фильмографию Галины Волчек.

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