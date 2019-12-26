Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

Актриса скончалась от отека головного мозга и легких

Актриса Галина Волчек Фото: YouTube

Сегодня, 26 декабря, на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. Об этом сообщает Mash. Смерть наступила около двух часов назад.

Как сообщается, актриса скончалась от отека головного мозга и легких. Это предварительная версия врачей. Еще утром у нее начали отказывать органы.

Галина Волчек Фото: Телеграм-канал Mash

Ранее мы сообщали, что несколько дней назад российская актриса и режиссер Галина Волчек была срочно госпитализирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Более того, артистку ввели в медикаментозную кому. По мнению врачей, к таким последствиям привел хронический бронхит.

Что известно о Галиче Волчек

Отметим, что на счету актрисы более 25 ролей в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Шли солдаты", "Берегись автомобиля", "Свой", "Король Лир" и другие. Галина Волчек сняла в качестве режиссера более 10 картин. Также она сыграла десятки персонажей в театральных постановках. Первая режиссерская работа – "Двое на качелях".

Напомним, в августе этого года внезапно умерла фешн-директор ЦУМа в России Алла Вербер.

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