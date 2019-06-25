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Умерла известная актриса, жена Олега Ефремова Алла Покровская

Последнюю роль артистка исполнила в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
Умерла Алла Покровская
Умерла Алла Покровская
Фото: Instagram

Скончалась народная артистка РСФСР, актриса театра и кино, жена Олега Ефремова и мать Михаила Ефремова Алла Покровская. Ей был 81 год. Об этом сообщает Telegram-канал Lshot.

Смотрите видео о смерти экс-солиста "Иванушек" Олега Яковлева:

Алла Покровская – родилась в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой. Она замуж за театрального режиссера Олега Ефремова, от которого родила сына Михаила Ефремова.. Последней ролью Аллы Покровской в кино стала роль матери певца Владимира Высоцкого в фильме 2011 года "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Отметим, что Алла Покровская с 2004 года она служила в труппе МХТ имени Чехова, выступала в "Современнике". Она снялась в таких фильмах, как "Строится мост", "Выбор цели", "Однофамилец", "Охота на лис". 

Покровская также принимала участие в озвучке мультфильмов "Великан-эгоист", "Сказка о царе Салтане", "Перевал" и "Когда-то давно...". 

Напомним, на 60-м году жизни умер советский и российский актер Андрей Харитонов.

Также в США умер известный советский и российский актер Александр Кузнецов, наиболее известный по роли в фильме "Джек Восьмеркин – американец". 

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смерть артистка Алла Покровская
Источник: Сегодня
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