Умерла известная актриса, жена Олега Ефремова Алла Покровская

Последнюю роль артистка исполнила в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой"

Умерла Алла Покровская Фото: Instagram

Скончалась народная артистка РСФСР, актриса театра и кино, жена Олега Ефремова и мать Михаила Ефремова Алла Покровская. Ей был 81 год. Об этом сообщает Telegram-канал Lshot.

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Алла Покровская – родилась в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой. Она замуж за театрального режиссера Олега Ефремова, от которого родила сына Михаила Ефремова.. Последней ролью Аллы Покровской в кино стала роль матери певца Владимира Высоцкого в фильме 2011 года "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Отметим, что Алла Покровская с 2004 года она служила в труппе МХТ имени Чехова, выступала в "Современнике". Она снялась в таких фильмах, как "Строится мост", "Выбор цели", "Однофамилец", "Охота на лис".

Покровская также принимала участие в озвучке мультфильмов "Великан-эгоист", "Сказка о царе Салтане", "Перевал" и "Когда-то давно...".

Напомним, на 60-м году жизни умер советский и российский актер Андрей Харитонов.

Также в США умер известный советский и российский актер Александр Кузнецов, наиболее известный по роли в фильме "Джек Восьмеркин – американец".

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