Умерла известная американская актриса

Наибольшую популярность актрисе принесла роль в постановке "Джентльмены предпочитают блондинок"

Умерла Кэрол Чэннинг Фото: Getty Images

В США умерла легендарная бродвейская актриса и певица Кэрол Чэннинг. Женщине было 97 лет. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что скончалась Чэннинг от естественных причин, находясь на своем ранчо Мираж в Калифорнии.

Отметим, что Кэрол Чэннинг родилась в 1921 году в Сиэтле. Актриса начала свою театральную карьеру в 1941 году, успех пришел к ней после участия в 1949 году в постановке "Джентльмены предпочитают блондинок" (Gentlemen Prefer Blondes) на Бродвее.

В 1964 году она была удостоена премии "Тони" в номинации лучшая актриса в мюзикле после исполнения роли Долли Леви в "Хеллоу, Долли!" Актриса редко появлялась в кино, однако роль в мюзикле "Весьма современная Милли" (Thoroughly Modern Millie, 1967) принесла ей номинацию на "Оскар" как лучшей актрисе второго плана и премию "Золотой глобус" в той же номинации.

В 1995 году Кэрол Чэннинг была вручена специальная премия "Тони" за Достижения всей жизни. Сан-Франциско провозгласил 25 февраля 2002 года Днем Кэрол Чэнниг за ее активное участие в движении за права сексуальных меньшинств.

Напомним, 10 ноября, стало известно о смерти известной украинской актрисы Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлии Волчковой.

Также известно, что 5 ноября, в Москве скончалась советская и российская актриса театра и кино Наталья Корчагина.