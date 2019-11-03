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Умерла известная французская актриса и певица Мари Лафоре

Франко-швейцарской звезде было 80 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Мари Лафоре
Мари Лафоре
Фото: twitter.com/afpfr

В Швейцарии на 81 году жизни умерла франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре. Об этом сообщила дочь звезда – Лиза Азуэлос, передает AFP.

Слова соболезнования из-за смерти актрисы выразил министр Франции Франк Ристер.

О причине кончины Мари Лафоре пока мало что известно. СМИ пишут, что артистка провела последние дни в городе Женолье в Швейцарии. 5 октября Лафоре отпраздновала свой 80-й день рождения.

Мари Лафоре – биография французской звезды

Майтена Мари Брижитт Думенак родилась в 1939 году в Сулак-сюр-Мер на западе Франции. В 1978 году она переехала в Швейцарию, получила гражданство, а после открыла собственную художественную галерею.

Популярность к Мари пришла рано. Впервые она вышла на большую сцену в 19 лет.

Мари Лафоре
Мари Лафоре
Фото: twitter.com/afpfr

В 1960 году Лафоре попробовала себя в кино. За свою карьеру знаменитость исполнила роли в нескольких десятках фильмов и сериалах, среди которых "На ярком солнце", "Авантюристы", "Кто есть кто", "Спрут -3" и другие.

Мари Лафоре также известна по песням "Манчестер и Ливерпуль", "Моя любовь, мой друг" и "Нежность".

Ранее сообщалось, что на 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина.

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