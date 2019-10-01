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Умерла известная оперная певица Джесси Норман

Певица выступала на президентских инаугурациях Рональда Рейгана и Билла Клинтона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
Умерла Джесси Норман
Умерла Джесси Норман
Фото: Getty Images

В США умерла певица Джесси Норман. Американская оперная и камерная дива скончалась в одной из больниц Нью-Йорка в возрасте 74 лет. Metropolitan Opera описывала ее как "одно из лучших сопрано за последние 50 лет", пишет BBC.

Также узнайте подробности смерти королевы Румынии:

Предварительно, оперная дива скончалась от септического шока и полиорганной недостаточности. Они были вызваны осложнениями травмы спинного мозга, которую певица получила в 2015 году.

Джесси Норман дебютировала на оперной сцене в 1969 году. Выступала в крупнейших оперных театрах мира. А начинала с пения в церкви. Помимо оперных выступлений, она записала несколько дисков в стиле спиричуэлc, а также с популярными американскими и французскими песнями. На начало XXI века была одной из самых популярных и высокооплачиваемых певиц.

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Норман пела на президентских инаугурациях Рональда Рейгана и Билла Клинтона и на праздновании 60-летия королевы Елизаветы в 1986 году.

Напомним, в США скончался американский актер Джим МакМуллан. Причиной смерти 82-летнего актера стало осложнение болезни – бокового амиотрофического склероза (болезнь моторных нейронов).

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