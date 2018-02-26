Умерла звезда индийского кино Шри Амма Янгер
54-летней актрисе стало плохо, затруднилось дыхание. Врачи установили, что случился сердечный приступ
В воскресенье, 25 февраля, ушла из жизни известная актриса индийского кино Шри Амма Янгер, которая известна по роли Шридеви, сообщил телеканал NDTV.
Сообщатся, что 54-летняя актриса была в Дубае на свадьбе своего родственника. Внезапно ей стало плохо, затруднилось дыхание. Актриса умерла, не приходя в сознание. Врачи установили, что случился сердечный приступ.
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Президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр страны Нарендра Моди уже выразили соболезнования родным и близким покойной актрисы. Стоит отметить, что с именем Шридеви связана целая эпоха в индийском коммерческом кинематографе, расцвет которого преподает на середину 80-х и первую половину 90-х годов прошлого века. Шри Амма Янгер сыграла главные роли в таких культовых фильмах, как "Артист", "Мистер Индия" и "Свой ребенок".
Напомним, британская актриса Эмма Чэмберс, известная нам по своей роли в знаменитом фильме "Ноттинг-Хилл", ушла из жизни в возрасте 53 лет. Печальную новость сообщил агент актрисы, он также добавил, что Эмма скончалась по естественным причинам.
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