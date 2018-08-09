Умерла звезда советского кино

Звезда фильма "Вечный зов" Тамара Дегтярева скончалась в возрасте 74 лет из-за тяжелой болезни

Тамара Дегтярева. Кадр из фильма "Вечный зов"

На 75-м году жизни в Москве умерла известная советская и российская актриса театра и кино, звезда культового фильма "Вечный зов" Тамара Дегтярева. Об этом сообщается на официальном сайте театра "Современник".

"Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер. Ее не стало на 75-ом году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась, все же победили. Невероятно талантливая, мудрая, остроумная, Тамара Васильевна была частью нашей общей души", – говорится в заявлении театра.

Отметим, последние годы Дегтярева была прикована к инвалидному креслу, но продолжала играть в театре, в том числе главные роли. Ее работами в кино и на сцене смело можно восхищаться. Тамара Дегтярёва сыграла более 30 ролей в советском и российском кино. Она исполнила роли в таких фильмах, как "Вечный зов", "Нюркина жизнь", "Ищу человека", "Эшелон" и других.

Напомним, после продолжительной болезни умер автор обложки альбома "Группа крови", сессионный участник группы "Кино" Андрей Крисанов. Ранее мы сообщали о смерти актера из "Жестокого романса" и " Неуловимых мстителей" Юрия Мартынова.