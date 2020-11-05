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Умерла звезда "Титаника" и "Назад в будущее"

Сегодня, 13:37

Эльза Рэйвен снялась в одной из самых зрелищных сцен фильма

Американская актриса Эльза Рэйвен, известная по ролям в культовых фильмах "Титаник" и "Назад в будущее", а также в ситкоме "Аминь". Актриса ушла из жизни 3 ноября в возрасте 91 года. Об этом сообщает Variety.

Свои последние годы жизни Эльза Рэйвен провела в своем доме, а о ее смерти сообщил изданию ее менеджер.

Эльза Рэйвен прославилась небольшими, но запоминающимися ролями. Большинству киноманов она знакома как Ида Штраус по фильму "Титаник". В культовой драме Эльза Рэйвен сыграла реальную героиню, которая отправилась в круиз первым классом, но не смогла спастись, поскольку отказалась садиться в шлюпку без мужа.

Эльза Рэйвен
Эльза Рэйвен
Фото: Getty Images

Большинство сцен с Эльзой Рэйвен в "Титанике" были вырезаны, но одна из самых эпичных – была оставлена. Сцена, в которой Ида Штраус лежит со своим мужем в обнимку, когда вода начинает заполнять их каюту, а корабль тонет.

Эльза Рэйвен в фильме "Титаник"
Эльза Рэйвен в фильме "Титаник"
Фото: People

Эльза Рэйвен также снялась в детективном фильме "Ответы ни к чему", "Ужас Амитивилля", первой части трилогии "Назад в будущее".

Ранее мы сообщали, что умер известный актер из фильма "В бой идут одни "старики".

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