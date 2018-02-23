Universal уже анонсировал выход третей части "Мира Юрского периода"

Сегодня, 11:37

Такое заявление сделано за 4 месяца до выхода второй части

Появится третья часть &quot;Мира Юрского периода&quot;. Фото: unlibroesunmundoaparte.com
Появится третья часть "Мира Юрского периода". Фото: unlibroesunmundoaparte.com

Создатели второй части "Мира Юрского периода" уже анонсировали выход третьей части. Такое заявление студия Universal сделал почти за четыре месяца до премьеры второй части, трейлер которой просто взорвал сеть, пишет The Hollywood Reporter.

Сценарий для новой картины напишет Эмили Кармайкл совместно с Колином Треворроу, который выступил в роли режиссера первого "Мира Юрского периода" и одним из сценаристов второго. Премьера фильма запланирована на 11 июня 2021 года.

Напомним, в сети опубликован первый трейлер второго сезона научно-фантастического сериала "Мир Дикого Запада". Сериал был настолько удачным, что в 2016 году стал вторым хитом кабельного канала HBO после "Игры престолов".

Многие сценарии популярных фильмов переписывались с не менее известных фильмов. Какие фильмы взяли за основу истории из советских фильмов:
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Источник:

"Сегодня"

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