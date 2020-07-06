Ушел из жизни Эннио Морриконе: лучшие работы величайшего композитора

Самые запоминающиеся произведения творчества маэстро

Легендарный итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе умер в возрасте 91 год. Он был настоящей легендой музыки и за всю свою карьеру написал около 500 работ к фильмам и телешоу.

Мастер музыкальной аранжировки, микширования звука и авангардного творчества связал свою жизнь с музыкой в 16-летнем возрасте. Тогда Морриконе подрабатывал в ночных клубах и отелях, играя в ансамбле Альберто Фламини. Когда Эннио Морриконе исполнилось 33 года, он начал писать музыку к фильмам – вначале это был жанр спагетти-вестерна.

Первую славу Эннио Морриконе получил благодаря сотрудничеству с режиссером Серджо Леоне ("Однажды в Америке", "Хороший, плохой, злой"). После этого имя композитора начало появляться в фильмах знаменитых итальянских режиссеров: Бернардо Бертолуччи, Пьера Паоло Пазолини, Сальваторе Сампери. Затем Эннио Морриконе покорил и Голливуд. В фильмах "Малена", "Призрак Оперы", "Джанго освобождённый", "Легенда о пианисте" звучат саундтреки знаменитого композитора.

Сегодня.Lifestyle предлагают насладиться лучшими работами композитора Эннио Морриконе.

Эннио Морриконе – лучшие саундтреки композитора Фото: Getty Images

"На несколько долларов больше", 1965 год, режиссер Серджо Леоне

"Хороший, плохой, злой", 1966 год, режиссер Серджо Леоне

"Однажды на Диком Западе", 1968 год, Серджо Леоне

"Сицилийский клан", 1969 год, режиссер Анри Верней

"Однажды в Америке", 1984 год, режиссер Серджо Леоне

"Неприкасаемые", 1987 год, режиссер Брайан де Пальма

"Малена", 2000 год, режиссер Джузеппе Торнаторе

"Джанго освобождённый", 2012 год, режиссер Квентин Тарантино

"Омерзительная восьмёрка", 2016 год, режиссер Квентин Тарантино

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