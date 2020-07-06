Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ушел из жизни Эннио Морриконе: лучшие работы величайшего композитора

Сегодня, 11:50

Самые запоминающиеся произведения творчества маэстро

Легендарный итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе умер в возрасте 91 год. Он был настоящей легендой музыки и за всю свою карьеру написал около 500 работ к фильмам и телешоу.

Мастер музыкальной аранжировки, микширования звука и авангардного творчества связал свою жизнь с музыкой в 16-летнем возрасте. Тогда Морриконе подрабатывал в ночных клубах и отелях, играя в ансамбле Альберто Фламини. Когда Эннио Морриконе исполнилось 33 года, он начал писать музыку к фильмам – вначале это был жанр спагетти-вестерна.

Первую славу Эннио Морриконе получил благодаря сотрудничеству с режиссером Серджо Леоне ("Однажды в Америке", "Хороший, плохой, злой"). После этого имя композитора начало появляться в фильмах знаменитых итальянских режиссеров: Бернардо Бертолуччи, Пьера Паоло Пазолини, Сальваторе Сампери. Затем Эннио Морриконе покорил и Голливуд. В фильмах "Малена", "Призрак Оперы", "Джанго освобождённый", "Легенда о пианисте" звучат саундтреки знаменитого композитора.

Сегодня.Lifestyle предлагают насладиться лучшими работами композитора Эннио Морриконе.

Эннио Морриконе – лучшие саундтреки композитора
Эннио Морриконе – лучшие саундтреки композитора
Фото: Getty Images

"На несколько долларов больше", 1965 год, режиссер Серджо Леоне

"Хороший, плохой, злой", 1966 год, режиссер Серджо Леоне

"Однажды на Диком Западе", 1968 год, Серджо Леоне

"Сицилийский клан", 1969 год, режиссер Анри Верней

"Однажды в Америке", 1984 год, режиссер Серджо Леоне

"Неприкасаемые", 1987 год, режиссер Брайан де Пальма

"Малена", 2000 год, режиссер Джузеппе Торнаторе

"Джанго освобождённый", 2012 год, режиссер Квентин Тарантино

"Омерзительная восьмёрка", 2016 год, режиссер Квентин Тарантино

Напомним, что от осложнений коронавируса умер звезда Бродвея Ник Кордеро.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Умер звезда "Властелина колец", который сыграл роль Бильбо Беггинса Умер звезда фильмов "Жестокий романс" и "Большая перемена" Виктор Проскурин Голливуд купил украинский триллер Let it snow - в главной роли Иванна Сахно
кино композитор саундтрек Эннио Морриконе
Реклама

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ

Популярные статьи

Сегодня, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки с праздником

Сегодня, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Сегодня, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

Вчера, 17:13Events

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

Вчера, 15:53Food

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:10Food

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:15Events

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

4 июляFun

4 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 июляEvents

Календарь затмений-2020: даты и влияние

3 июляШоу-бизнес

"Афродита": внучка Софии Ротару восхитила идеальной фигурой в купальнике

3 июляПсихология

Как позаботиться о своем психическом здоровье: пять полезных привычек на каждый день

3 июляШоу-бизнес

"Никак не нарадуюсь": жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы

Новости партнеров

Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Пишна Каменських та Потап з волоссям - зараз ви їх і не впізнаєте
Собчак угодила в больницу с поломанным носом
Собчак угодила в больницу с поломанным носом
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Лиза Галкина в платье в цветочек произвела фурор в Сети
Лиза Галкина в платье в цветочек произвела фурор в Сети
У Андрея Данилко объявился известный "сын"
У Андрея Данилко объявился известный "сын"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять