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Ушел из жизни пятикратный номинант на "Оскар" Альберт Финни

Актер скончался после непродолжительной болезни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:39
Альберт Финни
Альберт Финни
Фото: Getty Images

В Великобритании на 83-м году жизни скончался знаменитый актер Альберт Финни, сообщает BBC. Отмечается, что актер умер после непродолжительной болезни. Альберт стал всемирно известным благодаря роли Эркюля Пуаро в экранизации романа Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе"

Свой путь актер Финни начал вместе с "сердитыми молодыми людьми" – группой "критически мыслящих" писателей в Британии, которые творили в 1950-е годы.

Кроме этого, есть еще несколько запоминающихся ролей актера. Кроме Эркюля Пуаро, одной из самых запоминающихся стала роль Уинстона Черчилля в фильме The Gathering Storm

Отметим, что актер пять раз был лауреатом премии Оскар. Также он дважды получил премию Британской академией кино и телевизионных искусств BAFTA.

Напомним, на 84 году жизни в Москве умер народный артист России Сергей Юрский. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщается на сайте театра Моссовета.Стоит отметить, что в конце декабря 2018 года в СМИ сообщалось о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

 

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