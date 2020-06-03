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Ушла из жизни американская актриса из сериала "Санта-Барбара"

Сегодня, 16:33

Знаменитость умерла еще в конце мая

Американская актриса Пегги Поуп, сыгравшая секретаршу в комедии "С девяти до пяти" и культовом сериале "Санта-Барбара", скончалась в возрасте 91 года. Актриса ушла из жизни 27 мая, но об этом стало известно лишь 2 июня.

Семья актрисы сообщила об утрате, причина смерти не разглашается, передает Variety.

Умерла актриса Пегги Поуп
Умерла актриса Пегги Поуп
Фото: Imdb.com

Пегги Поуп родилась в Нью-Джерси и дебютировала на Бродвее в конце 50-х в "Лунных птицах" с известным актером Уолли Коксом. Вскоре актриса начала сниматься в кино и телесериалах, а ее наиболее известные роли на экране – в сериалах "Скорая помощь", "Закон и порядок", "Санта-Барбара", "Сумеречная зона".

Как сложилась жизнь актеров телесериала "Санта-Барбара" – смотрите сюжет:

У актрисы также была яркая роль в комедийном фильме "С девяти до пяти", в котором сыграли такие звезды, как Джейн Фонда и Долли Партон.

В 1968 году Пегги Поуп выиграла премию Obie за роль в не бродвейской постановке Muzeeka драматурга Джона Гуэйра. За всю свою актерскую карьеру Пегги Поуп сыграла более 50 ролей.

Ранее мы рассказали, что муж актрисы из фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса.

Также сообщалось о том, что ушел из жизни известный сценарист и ЛГБТ-активист Ларри Крамер.

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