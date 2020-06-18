Ушла из жизни знаменитая британская певица, любимица Елизаветы II

Душевный и естественный вокальный стиль певицы поддерживал британских солдат во время войны

Известная английская певица, дама Ордена Британской Империи Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет. Вера Линн обрела большую популярность во времена Второй мировой войны – ее песни поднимали боевой дух британцев.

Семья певицы подтвердила, что она умерла в четверг утром в окружении своих близких родственников. О смерти певицы сообщает BBC.

Музыкальная карьера певицы Веры Линн продлилась почти 85 лет. За эти годы Вера Линн не только покорила сердца миллионов слушателей, но и установила несколько рекордов. В 1952 году три сингла певицы вошли в самый первый в Великобритании хит-парад New Musical Express, а в 2009 году Вера Линн стала самой старейшей из ныне живущих певиц, которые возглавляли британские чарты.

Умерла певица Вера Линн Фото: Getty Images

Настоящее имя певицы – Вера Маргарет Уэлч. Вера начала петь в раннем возрасте – уже в семь лет юная певица выступала в рабочих клубах, а также занималась танцами. Вскоре певица взяла девичью фамилию бабушки в качестве сценического псевдонима и стала известна как Вера Линн.

В 1935 году Вера Линн впервые выступила на радио с оркестром известного музыканта Джо Лосса, после чего обрела мгновенную популярность среди слушателей. Практически сразу после начала военных действий в 1940 году Вера Линн начала вести собственную концертную радиопрограмму Sincerely Yours, которая была адресована британским военнослужащим за границей. Одной из самых популярных песен в программе была We’ll Meet Again. Кроме этого, знаменитая певица давала военные концерты в Египте, Индии и Бирме, а также посещала военные госпитали. Там Вера Линн записывала голоса молодых матерей, которые потом транслировала для солдат.

Актуальность песен певицы сохранилась и до наших дней. В прошлом месяце в своем бращении к нации королева Великобритании Елизавета II сослалась на одну из самых любимых песен Веры Линн – We’ll Meet Again ("Мы встретимся снова").

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