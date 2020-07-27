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Ушла из жизни звезда "Унесенных ветром": 10 интересных фактов о легенде "золотого века" Голливуда Оливии де Хэвилленд

Сегодня, 17:19

Актриса умерла в возрасте 104 лет

Вчера, 26 июля, умерла звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвилленд. Она была одной из последних, ныне живущих икон Голливуда 30-х и 40-х годов прошлого века. На счету у актрисы две премии "Оскар" за лучшую женскую роль и множество культовых фильмов в фильмографии. Однако больше всего Оливия де Хэвилленд запомнилась зрителям по фильмам "Приключения Робин Гуда", "Унесенные ветром", "Тише, тише, милая Шарлотта".

Оливия провела первые три года своей жизни в Токио, а затем переехала в Калифорнию, где ее ждали первая слава, судебный процесс с крупнейшей киностудией, соперничество с сестрой актрисой и яркая жизнь голливудской звезды.

Сегодня.Lifestyle узнали 10 интересных фактов об Оливии де Хэвилленд.

Оливия де Хэвилленд
Оливия де Хэвилленд
Фото: Getty Images

  • Мама Оливии де Хэвилленд была актрисой и играла в театре, а отец – адвокат, который проходил практику в Японии. Там будущая актриса и родилась в 1916 году, а через год появилась на свет ее сестра – Джоан Фонтейн, которая вскоре станет звездой фильмов Альфреда Хичкока.
  • В 1919 году родители Оливии де Хэвилленд развелись и она с сестрой и мамой переехали в Калифорнию.
  • Оливия де Хэвилленд вначале пошла по стопам матери и дебютировала в театре в подростковом возрасте. Однако потом Оливия решила бросить сцену и начать карьеру в кино.
  • В 30-е годы практически неизменным партнером Оливии по площадке был актер Эррол Флинн. Вместе они сыграли в фильмах "Приключения Робин Гуда", "Одиссея капитана Блада", "Атака лёгкой кавалерии".
  • Оливии де Хэвилленд было 23 года, когда она сыграла свою легендарную роль Мелани Уилкс в фильме "Унесенные ветром".
  • Оливия де Хэвилленд была последней из ныне живущих звезд "Унесенных ветром". Знаменитая Вивьен Ли ушла из жизни еще в 1967 году. В 2008 году умерли сразу два актера фильма – Филлис Дуглас и Камми Кинг, которые сыграли роль Бонни Блу Батлер в детстве. Энн Разерфорд, которая сыграла персонажа Кэррин О’Хара, ушла из жизни в 2012 году. В 2014 году скончалась Алисия Ретт, которая сыграла старшую сестру главного героя Джорджа Уилкса.

Оливия де Хэвилленд на съемках фильма "Унесенные ветром"
Оливия де Хэвилленд на съемках фильма "Унесенные ветром"
Фото: Getty Images

  • Вскоре Оливия де Хэвилленд стала недовольна ролями, на которые ее выбирала студия. Актриса считала, что готова к серьезным, драматическим персонажам. Ее намерения были серьезны: Оливия поскандалила со студией Warner Bros. и начался судебный процесс. Знаменитости вместе с Гильдией киноактеров удалось выиграть судебный процесс, в результате которого актеры получили больше творческой свободы от продюсеров.
  • У Оливии де Хэвилленд достаточно успешная оскароносная история. Актриса была номинирована на "Оскар" три раза, из которых дважды стала лауреаткой.
  • После блестящего взлета в 30-е и 40-е годы, карьера Оливии де Хэвилленд не угасала. Актриса продолжала сниматься до конца 80-х годов, и также появлялась на телевидении.
  • Когда Оливия де Хэвилленд появилась на 75-й церемонии "Оскара" в 2003 году, зал апплодировал шесть с половиной минут живой легенде.

Напомним, что недавно умер ведущий "Разрушителей легенд" Грант Имахара.

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