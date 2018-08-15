Услуги, а не деньги: появился впечатляющий трейлер фильма по повести Кузьмы Скрябина

Фильм называется "Город, в котором не ходят деньги"

Кадр из фильма "Город, в котором не ходят деньги"

В сети уже появился трейлер игрового полнометражного фильма "Город, в котором не ходят деньги". Эта картина основана на одноименной повести музыканта Кузьмы Скрябина, который погиб в ДТП в 2015 году. Ролик был опубликован на YouTube-канале Gankafilm.

Фильм рассказывает историю главной героини Алисы, которая находит билет со своими именем на поезд в неизвестном направлении. В итоге девушка попадает в загадочный город, где все рассчитываются друг с другом услугами.

Режиссером картины выступила Ганка Третяк. В ролях снялись Карина Мельниченко, Андрей Цишкевич, Сергей Швыдкий, Инна Мирошниченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Фильм по повести Скрябина выйдет на экраны в сентябре

Режиссер отметила, что максимально сохранила диалоги персонажей, написанные автором. Кроме того, в трейлере звучит голос Кузьмы, записанный еще в 2013 году.

Напомним, украинскому музыканту Андрею Кузьменко (Кузьма Скрябин) 17 августа исполнилось бы 50 лет. Несомненно, что он вместе со своим коллективом мощно бы отметил эту дату. Поэтому, в память о нем 15 сентября украинские музыканты соберутся на "Арене Львов", чтобы спеть хиты и малоизвестные песни Кузьмы.