Успешный сериал с Бенедиктом Камбербэтчем продлевают на второй сезон

Создатели проекта довольны успехом первого сезона и уже думают над вторым

"Патрик Мелроуз" продлили на 2 сезон Фото: YouTube

Британский актер Бенедикт Камбербэтч возвращается на экраны в роли эксцентричного Патрика Мелроуза. Создатели сериала "Патрик Мелроуз", который стал одним из лучших сериалов 2018 года, обсуждают возможность продлить проект на второй сезон, пишет Deadline.

Бенедикт Камбербэтч едва не убил человека:

Продюсеры сериала Рэйчел Хоровиц и Майкл Джексон заявили, что уже думали над тем, как продолжить историю: "Обсуждались идеи сделать скачок в будущее и описать тяжелый жизненный период Патрика в Нью-Йорке. Все зависит от Тедди Сент-Обина, и мы с нетерпением ждем его творческого озарения".

Отметим, что "Патрик Мелроуз" основан на романах Эдварда Сент-Обина, выходивших с 1992 по 2012 гг. В центре сюжета – богатый аристократ Патрик, страдающий от глубочайшего посттравматического синдрома. В детстве он часто становился жертвой родительского насилия и теперь сражается с последствиями.

Напомним, Бенедикт Камбербэтч задал себе интересную задачку в первом сезоне сериала – сыграть человека, имеющего все и увлеченного лишь самоуничтожением.

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