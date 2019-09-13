"Утреннее шоу" с Энистон и Уизерспун: названа дата премьеры первой серии

Главные роли сыграли Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Они же выступили и продюсерами проекта

Кадр из сериала "Утреннее шоу" Фото: YouTube

В скором времени на стриминговом сервисе Apple TV Plus выйдет долгожданный сериал "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. Наконец-то стала известна точная дата премьеры сериала.

Кстати, Риз Уизерспун обокрали хакеры. Узнайте, что случилось в видеоролике:

Звездные актрисы, по случаю выхода сериала, снялись для обложки американского глянца, где также рассказали о съемочном процессе. В тот самый период, когда актрисы радовали поклонников потрясающими снимками, создатели ленты рассекретили дату выхода первого эпизода.

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А вот представители ленты опубликовали постер с актерами, на котором добавили дату "Nov 1". Это означает, что подписчики сервиса Apple смогут уже менее чем через два месяца увидеть первый эпизод "Утреннего шоу" – 1 ноября 2019 года.

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Сюжет сериала основан на книге журналиста CNN Брайана Стелтера Тор of the Morning. А актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон не только исполнят главные роли, но и выступят продюсерами.

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Напомним, ранее в сети появился первый тизер-трейлер нового сериала "Утреннее шоу" (The Morning Show), который выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Главные роли в проекте сыграли Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл.

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