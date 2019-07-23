Увлекательные книги для досуга, которые стоит почитать дома

Вечера в июле идеально подходят для чтения увлекательных книг

Что почитать на досуге Фото: Сегодня

Летом мы традиционно отправляемся на отдых, но что же делать тем, кому долгожданный отпуск только "светит". Выбор очевиден — интересная книга, удобное кресло и чашка любимого напитка, особенно, когда погода меняются чуть ли не каждый час.

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Такой книжный отдых дома наполнит энергией для новых рабочих дней. Тем более, что такой досуг еще и насытит вас интеллектуально.

Чарльз Мартин "Гора между нами"

Легкий роман о поисках любви Фото: Сегодня

Все любят истории о любви, а особенно – о любви в экстремальных условиях. Что будет, если снежная буря заставит застрять в горах двух людей, которые есть вполне сформированными личностями, имеют свои предпочтения и свои жизни. Журналистка и хирург вот-вот должны встретиться со своими любимыми половинками, которые ждут их дома, но авиакатастрофа радикально меняет их планы, ведь пилот самолета внезапно умирает. Мужчина и женщина остаются один на один с горами, снегом и желанием выжить среди заснеженных гор. Именно в этих суровых условиях они понимают, что оказались не теми, кем казались, и влюбляются друг в друга. Смогут ли они выбраться из смертельного пояса гор, помогут ли им новые чувства или только мешают спасению, узнайте из книги американского автора Чарльза Мартина "Гора между нами". Добавим, что книга так очаровала читателей, что по ее мотивам был снят одноименный фильм-мелодрама.

Это книга не о месячном выживании в горах, а о чем-то более глубоком. Книга легко читается, и это — отличный выбор для домашнего легкого чтения.

Хлоя Бенджамин "Искатели бессмертия"

Уютная книга, которая читается за вечер Фото: Сегодня

Очередная книга в нашей подборке — это семейная сага с элементами мистики, которая читается удивительно легко — практически за вечер. Если вы любите увлекательные рассказы о предсказании, то этот рассказ прекрасно украсит ваш летний досуг. Эта книга ставит вопрос о том, стоит ли заглядывать в пророчества, особенно, если они растягиваются на пять десятилетий. Действующие лица этой книги начинают исследовать долголетия, чтобы попытаться избежать смерти. Тем, кто ищет бессмертие, нужно будет получить между реальным жизни и фантастическими мечтами, отжившим и будущим, любовью и испытаниями. "Искатели бессмертие" – это увлекательный роман с интересной сюжетной линией, который станет настоящим украшением домашнего вечера.

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Также эта странная книга ставит вопрос, а что будет, если вы узнаете дату собственной смерти. Будете ли вы что-то делать, чтобы избежать ее и не сойти с ума от этого знания. Эта книга заставляет задуматься о том, что внутри, о мысли о смерти, от которой никому не убежать. В то же время, после прочтения этого произведения каждый задумается над тем, как нужно прожить свою жизнь.

Фото: Сегодня

София Андрухович "Феликс Австрия"

Увлекательное путешествие во времени в Ивано-Фраковск ждет вас на страницах книги "Феликс Австрия" Софии Андрухович. Это роман был издан несколько лет назад, однако так захватил украинских читателей, что его переиздали. Также вскоре должна появиться украинская экранизация этого произведения, герои которого будут одеты в невероятные костюмы.

Этот роман — для того, чтобы вспомнить свое прошлое с дневниками, секретами, переживаниями. Это рассказ об отношениях на фоне городка на окраине Австро-Венгерской империи, понравится тем, кто любит истории, рассказы о былых временах украинских городов, погружение в определенную эпоху, когда одежда и сплетни помогают создать иллюзию определенного времени.

Поэтому эта книга прекрасно подойдет для тех, кто имеет свободное время вечером и хочет провести свой досуг с замечательной и интересной книгой, которая наполнена галицким колоритом.

Напомним, что ранее мы писали об увлекательных книгах, которые стоит взять с собой в самолет.

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