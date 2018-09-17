Ужастик "Хищник" побил антирекорд в прокате

Фильм занял провальное первое место

Кадр из фильма "Хищник"

Фантастический фильм "Хищник" режиссера Шейна Блэка, который выходит и в украинском прокате, возглавил кинопрокат Северной Америки, заработав $24 млн в премьерный уик-энд. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в понедельник, 17 сентября.

Картину уже сейчас можно назвать провальной, поскольку она с бюджетом в $88 млн вышла сразу на 4037 копиях и установила антирекорд американского бокс-офиса как самая слабо стартовавшая картина с количеством кинотеатров более 4 тысяч. До этого сомнительное достижение принадлежало" Мумии" с Томом Крузом, которая в 4035 кинотеатрах собрала $31,6 млн.

Однако с помощью мирового проката "Хищник" должен окупиться. С его учетом сборы боевика составили почти $55 млн за четыре дня.

На вторую позицию в бокс-офисе опустился лидер прошлой недели – фильм ужасов "Проклятие монахини". За неделю сборы упали на 66,2%. Лента заработала в минувший уикенд $18,2 млн, что по сравнению с $53,5 млн на первой неделе выглядит весьма скромно. Но суммарные сборы картины по всей планете составляют почти $230 млн, что в десять раз больше бюджета картины.

На третьем месте стартовала криминальная комедия "Простая просьба" с Блейк Лайвли и Анной Кендрик в главных ролях. Картина собрала в домашнем прокате $16 млн. Правда фильм демонстрировался в 3102 кинотеатрах, что дало $5174 доллара с одной копии.

Напомним, хоть сам фильм "Хищник" и провалился в прокате, трейлер кинокартины просто взорвал сеть.